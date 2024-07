Knivangrepet i Nord-England: To barn drept og seks barn kritisk skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilstanden er kritisk for seks barn og to voksne, opplyser politisjef Serena Kennedy i Merseyside-politiet. I tillegg har tre barn skader som ikke anses som like alvorlige.

– Vi tror de to voksne ble skadet da de på modig vis forsøkte å beskytte gjerningsmannen, sier Kennedy i en uttalelse, skriver Sky News.

Videre sier hun at politibetjentene som ankom åstedet, ble sjokkert da de så de skadede barna.

Barna deltok i et arrangement for barn i alderen seks til elleve ved en danseskole da gjerningsmannen ankom og angrep dem med kniv.

Trolig ikke terrorrelatert

Tidligere er det opplyst at en 17-år gammel gutt er pågrepet for angrepet.

Kennedy sier 17-åringen, som er fra Cardiff, er mistenkt for drap og drapsforsøk. Vedkommende er bosatt i Banks, et område i utkanten av Southport.

Politiet fastholder at de ikke tror angrepet er terrorrelatert.

Meldingen om knivstikkingen nådde politiet klokken 11.50 lokal tid. Den pågrepne gutten ble kjørt til politistasjonen, og en kniv ble beslaglagt.

Mandag kveld foretar ikke Merseyside-politiet søk etter ytterlige potensielle gjerningspersoner. Bakgrunnen for angrepet er fremdeles ikke kjent.

Statsministeren kondolerer

I en uttalelse mandag kveld uttrykker statsminister Keir Starmer sine kondolanser overfor de pårørende og lokalsamfunnet.

– Det er nesten umulig å forestille seg den sorg og de traumer som de går igjennom, sier han i en uttalelse.

Flere vitner så skadede barn

Innehaveren av et bilverksted i nærheten av knivstikkingen sier at han selv så skadede barn.

– Dette er mer som en scene fra USA, det ligner ikke på solfylte Southport, sier Colin Parry.

Det var en kollega som fikk varslet Parry om hva som foregikk og sa han måtte skynde seg ut. Til Sky News sier Parry at han så kollegaen bærende på en jente dekket av blod.

– Min kollega var dekket i blod mens han passet på henne og prøvde å holde henne i live, forteller han.

En kvinne og hennes datter, som også bor i nærheten, sier at de hørte uhyggelige skrik.

– Det er ingen som kan begripe det. Alle mødrene i området har hørt med hverandre. Jeg er sikker på at vi alle kjenner noen fra den stakkars gruppen, sier Joanne til Sky News.

