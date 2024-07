Trump på velgerjakt i historisk Demokrat-delstat

Sammen med visepresidentkandidat J.D. Vance holdt Republikanernes håp i årets valg et møte i byen St. Cloud lørdag.

Trump vant i de andre Midtvesten-delstatene Michigan og Wisconsin da han gikk til topps i 2016, men tapte der fire år senere. Nå har han økt oppmerksomheten om Minnesota, en delstat han der han ønsker å presse Demokratene i forsvar.

– Hvis en gal liberaler som Kamala Harris kommer inn, er den amerikanske drømmen død, sa Trump i talen lørdag.

Feilaktig om abort fra Trump

Harris blir med all sannsynlighet motstanderen hans ved valget i november, etter hun har sikret seg støtte fra et overveldende flertall av landsmøtedelegatene.

Trump beskyldte i talen Harris for å ønske å kutte i midlene til politiet – mens han selv ønsker å «overfinansierte» det. Han tok også for seg abortpolitikk. Som tidligere kom han med de uriktige påstandene om at Kamala Harris vil åpne for abort «helt fram til fødselen og etter fødselen».

Han beskrev videre Harris som «ond», «syk» og «helt av hengslene».

Harris om Trump: – Rar

Republikarnes arrangementet fant sted i Herb Brooks National Hockey Center, som rommer rundt 8000 mennesker. Siden Trump overlevde et attentat i delstaten Pennsylvania, har han kun hatt valgmøter innendørs – men han sa i sosiale medier lørdag dag at han igjen vil ha valgmøter utendørs.

Samme dag deltok Kamala Harris på en privat pengeinnsamling i Pittsfield i Massachusetts, der artisten James Taylor opptrådte. Harris betegnet mye av retorikken fra Trumps og Vance som «rett og slett rar». Selv framstilte hun seg selv som «underdog» i valgkampen.

Jevnt på målinger

Blant registrerte velgere leder Donald Trump med 49 prosent mot Kamala Harris' 47 prosent, ifølge en presidentvalgmåling fra Wall Street Journal fredag. Feilmarginen i målingen er 3,1 prosent, og differensen mellom de to er godt innenfor dette.

Tidligere denne måneden hadde Trump en ledelse på 6 prosentpoeng over Joe Biden, i en måling før Biden trakk seg som Demokratenes presidentkandidat.

Når også andre kandidater tas med, oppgir 45 prosent at de støtter Harris, mens Trump får 44 prosent. Den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy støttes av 4 prosent, mens 5 prosent av de spurte ikke har bestemt seg.

