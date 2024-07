Robert Downey Jr. blir ond i ny Avengers-film

Overraskelsen og ikke minst jubelen blant frammøtte fans var stor da Robert Downey Jr. skjulte seg bak én av maskene – og det ble klart at han skal bekle rollen som Dr. Victor von Doom.

Premiere i 2026

Det skjer i filmen «Avengers: Doomsday», som har planlagt premiere i mai 2026.

– Jeg liker å spille komplekse roller, sa Downey Jr. fra scenen.

Rollefiguren Iron Man avgikk ved døden i «Avengers: Endgame» i 2019. Avengers-filmene har vært en enorom suksess. På lista over de mest innbringende filmene i historien finner vi ikke mindre enn tre av dem: «Endgame» inntar andreplassen – kun slått av «Avatar», mens «Infinity War» (2018) er på sjetteplass og filmen som bare heter «The Avengers» (2012), er på tiendeplass.

Harrison Ford som rød Hulk

Regissørbrødrene Anthony og Joe Russo er også tilbake, og i tillegg til Avengers-filmene «Doomsday» og «Secret Wars» står de for «Fantastic Four: First Steps». Der er det Harrison Ford som skal spille rollen som antagonisten Thaddeus «Thunderbolt» Ross, etter at den forrige rolleinnehaveren, William Hurt, døde i 2022.

I et klipp vist fra scenen på messa fikk man se Fords rollefigur bli til den røde Hulken.

– Jeg er glad og stolt over å bli et medlem i Marvel-universet, sa den legendariske skuespilleren, sist sett i «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig