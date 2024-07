Norge fordømmer angrep mot Golanhøydene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Elleve mennesker ble lørdag drept i et rakettangrep mot det israelskokkuperte området.

– Å angripe sivile er uakseptabelt og forbudt etter humanitær folkerett. Jeg ber alle parter om trappe ned en situasjon som kan lede til en storkrig på Israels nordlige front skriver utenriksministeren på X.

Angrepet kom trolig fra Libanon, og Israel har varslet at det går mot full krig. Hizbollah sa tidligere at angrepet på den drusiske byen Majdal Shams på grensa til Syria var gjengjeldelse etter et israelsk angrep på landsbyer i Sør-Libanon tidligere på dagen der fire Hizbollah-medlemmer ble drept.

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig