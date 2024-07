Politico: Biden vil begrense immuniteten til presidenter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politico, som viser til to kilder med kjennskap til saken, melder også at Biden vill kunngjøre en plan for en reform av høyesterett allerede mandag.

I en tale onsdag, den første siden han trakk seg som presidentkandidat, varslet Biden at han ville komme med en slik reform.

Begrenset tid for dommere

Det er sannsynlig at Biden støtter en begrensning for hvor lenge dommerne i høyestrerett kan sitte, samt et etisk regelverk som er mulig å håndheve.

Nylig avgjorde USAs høyesterett at Donald Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» han gjorde som president, kun de han gjorde som privatperson. Et flertall på seks dommere stilte seg bak kjennelsen mandag, som var den siste dagen før USAs høyesterett tok sommerferie.

Kraftig Biden-reaksjon

Biden reagerte kraftig på kjennelsen om presidenters immunitet.

– For alle praktiske formål betyr dagens avgjørelse nesten garantert at det ikke er noen grenser for hva en president kan gjøre. Dette er et grunnleggende nytt prinsipp, og det er en farlig presedens, sa presidenten i en TV-sendt tale fra Det hvite hus.

Ifølge Politico skal endringen komme i form av et grunnlovstillegg.

Nettstedet skriver at kunngjøringen kommer til å skje i Texas mandag, samt at de enkelte forslagene kan bli endret.

