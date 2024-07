Kebab-krangel mellom Tyrkia og Tyskland

Döner kebab, som lages med tynt skåret kjøtt som er grillet på et vertikalt spidd, har sin opprinnelse i Tyrkia, men er nærmest blitt en nasjonalrett i Tyskland etter at den ble brakt til landet av tyrkiske innvandrere på 60-tallet.

I april søkte Den internasjonale döner-føderasjonen (Udofed) i Tyrkia EU-kommisjonen om å gi döner kebab beskyttet status.

For at retten skal kunne kalles döner kebab, vil Udofed legge til grunn at en streng liste over kriterier, fra hva slags kjøtt og krydder som kan brukes, til tykkelsen på kniven som brukes.

Dermed ville den tyrkiske versjonen av döner kebab få samme beskyttelse som italiensk bufala mozzarella eller spansk serranoskinke.

– Oppfunnet i Berlin

Den tyrkiske søknaden har utløst raseri i Tyskland der retten nærmest er blitt en ny nasjonalrett. I Berlin mener de den er oppfunnet der, og den har for lengst passert bratwurst som mest ettertraktet fast food.

Den selges i boder og kiosker over hele byen, gjerne som nattmat til sultne bargjester, og på restauranter.

– Det skjedde i Berlin. Ifølge legenden var Kadir Nurman den første som puttet kjøttet i brød i 1972 og oppfant den versjonen av döner som er så folkekjær i Tyskland, heter det på Berlins hjemmeside.

– Döner tilhører Tyskland. Alle må kunne bestemme selv hvordan det skal tilberedes og spises her. Vi har ikke behov for retningslinjer fra Ankara, sier landbruksminister Cem Özdemir, som selv er av tyrkisk opphav.

Protest innlevert

Den tyrkiske søknaden kom som en stor overraskelse i det tyske landbruksdepartementet, og det er innlevert protest til EU-kommisjonen.

Blant de strenge kriteriene i den tyrkiske søknaden er at döner kebab må lages av oksekjøtt, kylling eller lam.

– Her er det annerledes. Den tradisjonelle oppskriften vår er med kalvekjøtt, sier Birol Yagci, som er kokk på en tyrkisk restaurant i Berlins Kreuzberg-distrikt.

I Tyrkia er det også vanlig å spise döner på tallerken, mens det i Tyskland serveres i potetlefse med saus.

.- Folk over hele verden spiser döner. Tyrkia kan ikke bare diktere hva andre skal gjøre, sier han der han står foran to spidd med kjøtt, den ene med kalkun, som ville blitt forbudt i henhold til de tyrkiske kravene.

