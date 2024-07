Demonstrasjonsledere i Bangladesh tatt av politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge ansatte ved sykehuset ble Asif Mahmud, Nahid Islam og Abu Baker Majumder hentet ut av sykehuset av politifolk fredag. De tre var innlagt på sykehus for det de hevder var torturskader fra en tidligere pågripelse.

– De bare tok dem fra oss, sier sykehusleder Anwara Begum Lucky til nyhetsbyrået AFP.

Hun legger til at hun ikke ønsket å skrive dem ut, men at politiet tvang henne til å gjøre det.

Islams søster Faterna Tasnim sier at det var snakk om seks politifolk i sivile klær.

De tre demonstrasjonslederne har vært pådrivere for protestene som så langt har ført til at minst 193 mennesker har mistet livet. Trioen innstilte protestene i starten av uken, og pausen skulle i utgangspunktet vare til fredag.

Protestene har vært rettet mot et kvotesystem som gjorde at 30 prosent av alle offentlige stillinger i landet var forbeholdt familiemedlemmer av dem som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971. Landets høyeste domstol har slått fast at dette systemet er ulovlig, men har ikke opphevet det fullstendig.

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time