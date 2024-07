Uroen avtar i Bangladesh – myndighetene letter på portforbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Totalt 191 mennesker ble drept under protestene, inkludert flere studenter og politifolk, ifølge AFPs opptelling basert på opplysninger fra politi og sykehus.

I tillegg ble over 2500 personer pågrepet.

Et strengt portforbud ble innført under protestene, men statsminister Sheikh Hasina har siden gradvis lettet på portforbudet. Innbyggere kan nå bevege seg fritt i sju timer mellom klokken 10 og klokken 17 lokal tid.

Bangladeshiske styrker er fortsatt utplassert i flere byer og et landsdekkende internettforbud er fortsatt på plass, men uroen har i stor grad lagt seg etter at studentorganisasjonen bak demonstrasjonene, Studenter mot diskriminering, innstilte protestene.

Demonstrasjonsledere i organisasjonen skal torsdag møtes for å diskutere en forlengelse av protestpausen, som opprinnelig går ut fredag.

Organisasjonen har etterlyst en rekke tiltak, deriblant en offentlig unnskyldning fra Hasina.

– Vi krever også at innenriksministeren og utdanningsministeren får sparken, sier Asif Mahmud i gruppen.

Protestene har vært rettet mot et kvotesystem som gjorde at 30 prosent av alle offentlige stillinger i landet var forbeholdt familiemedlemmer av dem som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971. Landets høyeste domstol har slått fast at dette systemet er ulovlig, men det blir ikke helt opphevet.

