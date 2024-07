Trump ber om en rask slutt på krigen i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredag skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Florida for å besøke Trump på hans eiendom Mar-a-Lago. Dagen før møtet tok Trump til orde for en rask slutt på krigen med Hamas og løslatelse av gislene i Gaza i et intervju med Fox News.

I tillegg kritiserte Trump demonstrantene som møtte opp ved Capitol Hill for å protestere mot Israels krigføring i Gaza og Netanyahus invitasjon til Kongressen onsdag. Ifølge Trump burde demonstrantene dømmes til ett års fengsel for skjending av det amerikanske flagget.

