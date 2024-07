Anerkjent russisk økonom døde etter å ha falt ut av vindu

82-åringen var anerkjent for sine langtidsprognoser for Russlands økonomiske utvikling. Hun døde mandag etter at hun falt ut av et vindu i leiligheten sin i den russiske hovedstaden.

Ifølge russiske medier hadde Bondarenko en kronisk sykdom, men omstendighetene rundt fallet er fortsatt uklare. Myndighetene sier de ikke har funnet tegn på at fallet skyldtes en kriminell handling, ifølge den russiske avisen Vedemosti.

Bondarenko er ikke den eneste fremtredende russeren som har dødd i en uvanlig ulykke de siste årene. Kort tid etter Ruslands invasjon av Ukraina døde den administrerende direktøren for det russiske oljeselskapet Lukoil etter at han falt ut av et vindu på et sykehus i Moskva. Selskapet skrev at han døde som følge av en alvorlig

