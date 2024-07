Kraftig monsunregn forsterket av tyfon i Sørøst-Asia – Tolv omkommet på Filippinene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Offentlige kontorer og barneskoler holdt stengt i Manila onsdag. Meldinger om omkomne kommer fra flere av de filippinske øyene. En gravid kvinne og tre barn ble tatt av et jordskred i Batangas-provinsen. Over 600.000 personer er blitt evakuert.

Enkelte steder i hovedstaden rakk vannstanden folk opp til livet, og all trafikk stanset. I finansdistriktet Makati vasset folk med vann til knærne. Gater ble gjort om til frådende elver på få timer. Men Filippinene unnslapp at selve kjernen i værsystemet feide inn over øyene.

Tyfonen Gaemi roterer videre mot Taiwan i nordvest med piskende regn og vinder opp mot 155 kilometer i timen, 190 kilometer i kastene. Myndighetene på øya har stengt kontorer og skoler, og 450 flyavganger, både innenlands og utenlands, er kansellert.

Togtrafikken er sterkt begrenset, det sammen gjelder ferjene som forbinder Taiwan med øyene omkring. Mange turiststeder holder stengt. Folk er bedt om å holde seg hjemme og ta en tyfon-fridag. Fiskebåter har søkt til havn.

Tyfonen er ventet å slå inn over land på Taiwan onsdag kveld lokal tid. Også Japan merker tyfonens regn og vind.

Gaemi er den første tyfonen som trekker inn over land i årets tyfonsesong.

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)

Les også: John gjorde makabert funn på stranda: – Det er brutalt og sykt

Les også: Livet i sekten førte til traumatiske opplevelser med vold og overgrep (+)