FN: Ett av elleve mennesker i verden lider av sult

Til tross for rikelige ressurser globalt, er framgangen i kampen mot sult og underernæring utilstrekkelig og ujevn, konkluderer årets FN-rapport om matsikkerhet i verden.

Moderat eller alvorlig matusikkerhet, som tvinger folk til å hoppe over et måltid av og til fordi de ikke har mat, rammet 2,33 milliarder mennesker i fjor – nesten 29 prosent av verdens befolkning.

Det er imidlertid store geografiske forskjeller. Mens én av elleve mennesker er rammet av sult globalt, er antallet én av fem i Afrika. Og mens Latin-Amerika og Karibia gjør framskritt i kampen mot underernæring, går det dårligere i Asia.

En fjern drøm

Matusikkerhet rammer særlig distriktene og særlig kvinner, unge og urfolk. Ifølge rapporten er det nødvendig med flere og smartere investeringer og økonomiske strategier for å utrydde sult og underernæring. Fremfor alt kreves det politisk vilje.

Slik situasjonen er nå, er det lite sannsynlig at FNs mål om en verden uten sult innen 2030 blir virkelighet, konkluderer rapporten.

Konflikt, klimakrise og økonomiske nedgangstider er allerede kjente drivere for matusikkerhet i verden og er kombinert med underliggende faktorer som vedvarende ulikhet, usunne matmiljøer og for dyr sunn mat.

Disse driverne blir imidlertid enda mer hyppige og intense med årene som kommer, og de rammer ofte samtidig, noe som betyr at stadig flere mennesker står overfor sult og matusikkerhet.

Et sunt kosthold var for dyrt for mer enn én tredel av verdens befolkning i 2022, ifølge rapporten, som viser til oppdaterte estimater. Også på dette feltet er de regionale ulikhetene store. Mer enn 71 prosent av befolkningen i lavinntektsland hadde ikke råd til et sunt kosthold, sammenlignet med litt over 6 prosent i høyinntektsland.

– Dystert

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) omtaler FN-rapporten som dyster.

– Å ha nok og riktig mat på bordet burde være en selfølge for alle familier. Dessverre har vi for tredje år på rad fått nok en rapport som viser at arbeidet med å sikre en verden fri for sult går altfor sakte, sier hun.

– Det er en klar sammenheng mellom fattigdom og sult, samt økt økonomisk ulikhet og matusikkerhet. I denne kryssilden rammes alle de menneskene som hver eneste dag er usikre på hvor de skal få det neste måltidet fra.

FN-rapporten er utarbeidet av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD), FNs barnefond (Unicef), Verdens matvareprogram (WFP) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

