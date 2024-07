George Clooney med Kamala Harris-støtte

Tidligere i juli publiserte skuespilleren og produsenten en kronikk med tittelen «Jeg elsker Joe Biden. Men vi trenger en ny kandidat» i The New York Times. Hollywood-stjernen er en stor bidragsyter for Demokratene, og han mente at partiet burde bruke landsmøtet i august til å finne en ny kandidat.

Tirsdag hyller han president Joe Biden for å ha trekket seg som demokratenes presidentkandidat ved høstens valg. Samtidig kunngjorde han sin støtte til visepresident Kamala Harris.

– President Biden har vist hva ekte lederskap er. Han redder demokratiet nok en gang. Vi er alle så glade for å gjøre alt vi kan for å støtte visepresident Harris i hennes historiske oppdrag, sier Clooney i en uttalelse til CNN.

Kamala Harris er ikke offisielt utpekt som Bidens etterfølger i valgkampen, men har sikret seg støtte fra nok delegater til å bli Demokratenes presidentkandidat.

