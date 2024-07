En tredel av ukrainerne støtter å gi fra seg territorier for fred

I en måling gjort for Det internasjonale sosiologiinstituttet i Kyiv sier 32 prosent av de spurte at de kan akseptere at Ukraina gir fra seg noe land for å oppnå fred. Til sammenligning var det kun 10 prosent som mente det samme i en tilsvarende undersøkelse for ett år siden, mens tallet steg til 19 prosent tidligere i år.

Men 55 prosent av de spurte er fortsatt helt imot alle territorielle innrømmelser til Russland.

29 måneder etter den russiske storinvasjonen holder russiske styrker i dag rundt 18 prosent av Ukrainas territorium, inkludert Krim-halvøya. Ukrainske styrker er for tiden på defensiven etter at en motoffensiv i fjor mislyktes.

I målingen ble det ikke spurt hvor store landområder folk var villig til å gi fra seg, og heller ikke hvilke. At noen er villig til å gi fra seg territorium, betyr ikke nødvendigvis at de ville anerkjenne slike områder som russiske.

– For eksempel ville enkelte være villig til å utsette frigjøringen av visse landområder til en senere og bedre anledning, sier instituttet i kommentarer til undersøkelsen.

I 2022 annekterte Russland de ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja, selv om de ikke har full kontroll over dem. Krim ble på sin side annektert allerede i 2014.

I en kommentar sier direktøren i instituttet, Anton Hrusjetskyj, at ukrainerne fortsatt er imot en betingelsesløs fredsavtale med Russland.

1067 mennesker i de ukrainsk-kontrollerte delene av Ukraina ble spurt i meningsmålingen.

