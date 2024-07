Miljøaktivist Paul Watson pågrepet på Grønland

Watson ble pågrepet søndag morgen etter at skipet han reiste med, hadde lagt til kai i byen Nuuk på Grønland for å fylle drivstoff. På egne nettsider skriver Captain Paul Watson Foundation (CPWF) at skipet der Watson og 25 frivillige var om bord, var på vei for å «avskjære» Japans nye hvalfangstfartøy nord i Stillehavet.

Ifølge organisasjonen var pågripelsen knyttet til et varsel som ble utsendt fra Interpol i 2012 etter at Watson ble anklaget for å ha forårsaket skade på en japansk hvalfangstskute i Antarktis i 2010. Ifølge CPWF kom pågripelsen som en overraskelse side de hadde fått beskjed fra sine advokater om at varselet var trukket tilbake for noen måneder siden.

– Det ser imidlertid ut til at Japan hadde gjort varselet konfidensielt for å legge til rette for Pauls reise med formål om å foreta en pågripelse, sier organisasjonen i en uttalelse.

Watson er mest kjent for sin aggressive kamp mot japansk hvalfangst i Sørishavet. Han har også engasjert seg i kampen mot norsk hvalfangst.

Videoer delt av CPWF i sosiale medier viser at Watson blir satt i håndjern og kjørt bort av en politibil. Ifølge politiet skulle den 73 år gamle aktivisten framstilles for varetektsfengsling før det senere skulle avgjøres om han utleveres til Japan.

En talsperson for den japanske kystvakten forteller at de er kjent med pågripelsen og at de vil «koordinere med relevante enheter».

