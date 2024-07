Massetesting i Hellas etter utbrudd av geitepest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ni dyr har så langt testet positivt på gårder i det aktuelle området. Det første utbruddet av pesten ble oppdaget 11. juli. Så langt er 2.500 dyr blitt avlivet i regionene Larissa og Trikala.

Veterinærmyndighetene har ennå ikke funnet kilden til utbruddet av PPR-viruset. Over hundre veterinærer er blitt utplassert i regionene for å teste geiter og sauer. Det er ventet at ytterligere 120.000 dyr vil bli testet i løpet av uken.

Viruset utløser feber, åpne sår, tung pust og diaré i smittede dyr. Det utgjør ingen fare for mennesker.

