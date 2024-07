Netanyahu: Møter Biden i Washington onsdag

Det opplyste den israelske statsministerens kontor søndag, men møtet med Biden er ikke bekreftet av Det hvite hus.

Netanyahus USA-besøk har vært kjent, og onsdag skal han holde tale i Kongressen.

Flere ledende demokrater har gjort det klart at de kommer til å boikotte talen, blant dem senator Brian Schatz som selv er jødisk og sitter i utenrikskomiteen i Senatet.

Schatz mener Netanyahu med sin retorikk ikke bidrar til fred.

Senator Elizabeth Warren har også gjort det klart at hun vil boikotte Netanyahus tale, og det samme vil senator Bernie Sanders som nå er uavhengig.

Det hvite hus har bekreftet at det planlegges et møte mellom Biden og den israelske statsministeren under Netanyahus besøk i Washington, men har ikke opplyst når møtet finner sted.

Biden har testet positivt for covid-19 og er i karantene hjemme i Delaware. Et møte med Netanyahu forutsetter at han blir friskmeldt, opplyste en talsmann for få dager siden.

Sist Biden og Netanyahu møttes var i Tel Aviv i oktober, kort tid etter det Hamas-ledede angrepet som kostet rundt 1200 mennesker livet.

Nærmere 39.000 palestinere er drept og 90.000 er såret i israelske angrep mot Gazastripen siden, det store flertallet av dem sivile.

