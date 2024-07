Amerikanske ytre høyre-profiler mener Trump-skytingen var kvinnenes feil

Det er den føderale livvakts- og sikkerhetstjenesten Secret Service som har måttet tåle mesteparten av kritikken. Den har ansvaret for å beskytte både den sittende presidenten og alle tidligere presidenter – og hadde derfor hovedansvaret for å beskytte Trump da han ble skutt under et valgkampmøte i Butler nord for Pittsburgh lørdag kveld.

For en rekke profiler på den ytre og ekstreme høyresiden i USA er det ikke Secret Service i seg selv som er problemet – men kvinnene i Secret Service. Det såkalte DEIA-programmet, som skal bidra til mer mangfold og likestilling i tjenesten, har vært gjenstand for utstrakt latterliggjøring i sosiale medier. Særlig har Secret Service-sjefen Kimberly Cheatle fått unngjelde.

– Det burde ikke være kvinner i Secret Service, sier ytre høyre-aktivisten Matt Walsh på X.

I neste melding hevder han, uten kildegrunnlag, at en mer kvalifisert mann er blitt valgt bort for hver kvinne som er ansatt i tjenesten.

Tesla- og X-sjefen Elon Musk sier på samme plattform at agentene som beskyttet Trump, var for små, og sammenligner det med å ha for små badebukser på stranda.

Musk har ifølge amerikanske medier lovet å bidra med 45 millioner dollar i måneden i valgkampbidrag til Donald Trump.

