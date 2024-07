Erdogan utelukker gjenforening på Kypros

– Vi tror ikke at en føderal løsning er mulig på Kypros. Det tjener ingen at vi fortsetter forhandlingene der vi slapp i Sveits for ett år siden, sa Erdogan under et besøk i Den tyrkiske republikken Nord-Kypros på årsdagen for invasjonen lørdag.

Den selvproklamerte republikken nord på Kypros er bare anerkjent av Tyrkia selv, mens resten av verden ser på denne delen av Kypros som okkupert.

Presidenten i den gresk-kypriotiske delen av øya, Nikos Christodoulides, mener derimot at forhandlinger om gjenforening er eneste farbare vei.

– Det er ikke noe annet valg enn gjenforening, sa Christodoulides, som lørdag deltok i en minnestund for soldater som falt under den tyrkiske invasjonen.

– Uansett hva Erdogan og hans representanter i det okkuperte området sier eller gjør, så er det Tyrkia som 50 år etter har ansvaret for menneskerettsbruddene mot hele det kypriotiske folk og for bruddene på folkeretten, sa han.

