Nasa dropper månerobot – har allerede kostet nær 5 milliarder kroner

Den selvkjørende roboten Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) skulle etter planen lete etter vann og andre ressurser og bane vei for bemannede romferder i det amerikanske Artemis-prosjektet senere dette tiåret.

– Slike beslutninger er aldri lette å ta. Men i dette tilfellet ville de gjenværende kostnadene for Viper vært så store at det ville føre til enten avlysninger eller problemer for mange andre prosjekter, sier Nasas Nicky Fox om tilbakeslaget som ble kunngjort onsdag.

I utgangspunktet skulle roboten vært skutt opp allerede i fjor og startet sine undersøkelser i kratrene der evig skygge gjør is har kunnet ligge uforstyrret i milliarder av år. For to år siden, ble oppskyting utsatt til 2024, fordi man trengte mer tid til å teste landingsmodulen. I år ble prosjektet utsatt igjen, til september 2025. Samtidig økte kostnadsoverslaget til 610 millioner dollar – som i dag tilsvarer rundt 6,6 milliarder kroner.

