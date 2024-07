Joe Biden har testet positivt for korona

Presidenten sier til reportere at han føler seg bra.

Han har allerede fått den første dosen av det antivirale legemiddelet Paxlovid, opplyser legen hans.

Etter planen skulle presidenten talt på en konferanse for UnidosUS, en organisasjon som jobber for å fremme borgerrettigheter for personer med latinamerikansk bakgrunn. Det var arrangøren som først kunngjorde at Biden hadde testet positivt.

I stedet for å tale i Los Angeles, skal presidenten returnere til Delaware, der han vil gå i karantene, men fortsette å jobbe, opplyser Det hvite hus. Legen sier Biden har milde symptomer, som rennende nese og tørrhoste og redusert allmenntilstand.

Det hvite hus opplyser at Biden er fullvaksinert og har fått påfyllsdoser.

