ESB holder styringsrenten uendret som ventet

Dermed følger ESB flere økonomers analyse om å holde renten stabil. I juni kuttet banken 0,25 prosentpoeng. De samme økonomene som spådde uendret rente ser for seg et nytt rentekutt ved neste rentemøte i september.

Banken ønsker å forsikre seg om at prisveksten er under kontroll før de gjennomfører et nytt rentekutt, noe de i dag ikke stoler på. Inflasjonen i de 20 landene i eurosonen falt fra 11,6 prosent i oktober 2022 til 2,5 prosent i juni i år, men ligger altså fortsatt over inflasjonsmålet på 2 prosent. Den siste kneika er imidlertid ofte den verste, og de siste månedene har inflasjonen nærmest stått stille på mellom 2 og 3 prosent.

