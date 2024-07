Våpenansvarlig for Baldwin-film vil ha drapsdommen opphevet

Reeds advokat mener at det ble holdt tilbake bevis i rettssaken mot henne i april i år. Neste steg i saken er at dommeren skal sette opp en høring om begjæringen.

Reed soner en 18 måneder lang dom for uaktsomt drap etter at revolveren som ble brukt som rekvisitt under innspillingen av westernfilmen, avfyrte et skarpt skudd som tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins i 2021. Filmens regissør Joel Souza ble også skadet.

Ifølge aktoratet tok Reed uten å vite det med seg ekte ammunisjon til innspillingen av westernfilmen «Rust» på en ranch i utkanten av Santa Fe.

Begjæringen ble sendt etter at rettssaken mot skuespiller og produsent Alec Baldwin ble avvist lørdag forrige uke. Dommeren i saken ga forsvareren hans medhold i at politiet hadde tilbakeholdt bevis. Baldwin var også siktet for uaktsomt drap.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt