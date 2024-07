«Shogun» og «The Bear» leder an i Emmy-nominasjoner

Nominasjonene til «Shogun» inkluderte beste dramaserie, samt beste kvinnelige og mannlige skuespiller i en dramaserie. Serien følger intense maktkamper i Japan på 1600-tallet.

At serien fikk flest nominasjoner av alle er en stor seier for FX, selskapet bak. De seneste årene har nemlig HBO hatt grep om dramakategorien med braksuksesser som «Succession» og «The Last of Us».

«The Bear», som følger de ansatte ved en restaurant, fikk 23 nominasjoner. Det er ny rekord for en komiserie. Serien er nominert i blant annet kategoriene beste komiserie og beste skuespiller til hovedrolleinnehaver Jeremy Allen White.

Selve utdelingen finner sted 15. september i Peacock Theater i Los Angeles.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)