Nesten to av tre demokrater ønsker at Biden trekker seg

Målingen som ble publisert onsdag, viser også at rundt 3 av 10 demokrater er ekstremt eller svært sikre på at Biden har den mentale kapasiteten som trengs for å tjene effektivt som president. Det er en nedgang fra rundt 40 prosent fra AP-NORCs måling i februar.

De fleste demokratene – rundt 6 av 10 – mener visepresident Kamala Harris vil gjøre en god jobb som president. 22 prosent er uenige, ifølge målingen.

Ser man vekk fra partitilhørighet, sier 7 av 10 amerikanere at Biden bør trekke seg.

Meningsmålingen er utført blant 1253 voksne mellom 11. og 15. juli, med et utvalg fra et panel som er utformet for å være representativt for det amerikanske folk. Feilmarginen er på rundt 3,8 prosentpoeng.

Etter debatten mellom Biden og Trump i juni har stadig flere bedt den 81 år gamle presidenten trekke seg, blant dem flere demokrater i Kongressen

