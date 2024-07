FN: Over 10 millioner mennesker fordrevet på grunn av krigen i Sudan

Tallet tilsier at over 20 prosent av befolkningen i Sudan har blitt fordrevet internt eller over landets grenser siden konflikten startet den 15. april 2023, melder FN-organet Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, som leder henholdsvis regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen.

Krigen i Sudan har det siste året krevd titusenvis av liv og ifølge FN utløst verdens verste flyktningkrise, og nesten halvparten av Sudans 26 millioner innbyggere trues av sult.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt