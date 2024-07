Flere drept av militante grupper i India og Pakistan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet i India tirsdag er det foreløpig siste i en lang rekke væpnede aksjoner mot indiske soldater og forlegninger i Jammu-regionen. Bare i år har 11 indiske soldater blitt drept i ulike trefninger.

Både India og Pakistan gjør krav på Kashmir-regionen i Himalaya, og det er med ujevne mellomrom trefninger i grenseområdet. Men også militante opprørsgrupper som krever uavhengighet, opererer i denne regionen.

28 drept

Militante angrep har tatt livet av 28 mennesker i Pakistan mandag og tirsdag denne uken. Tallet inkluderer både sivile, soldater og militante. Pakistan har opplevd et oppsving i voldelige angrep de seneste årene, særlig i nordvest, hvor landet grenser til Afghanistan.

Pakistanske myndigheter mener at Taliban-regimet lar flere militante grupper ha baser inne i Afghanistan, noe som har ført til spenninger mellom de to landenes regjeringer. Taliban har derimot avvist dette.

Reuters har ikke lykkes med å få en kommentar fra Taliban-regimet til angrepene denne uken.

Angrep mot sykehus

Pakistanske militærmyndigheter meldte tirsdag at åtte av deres sikkerhetspersonell ble drept da en pakistansk forlegning kom under ild i det nordvestlige Pakistan.

Angrepet skal ha brutt ut da en militant kjørte en bil full av eksplosiver inn i en militærforlegning i byen Bannu, sørvest for Islamabad. I en kunngjøring fra forsvaret heter det at også ti militante opprørere ble drept under aksjonen.

Et angrep mot et sykehus i distriktet Dera Ismail Khan tok livet av fem sivile, inkludert to barn, ifølge militæret. Soldater i området ankom stedet og tok livet av tre militante, opplyser lokale myndigheter. Samtidig mistet tre pakistanske soldater livet i sammenstøtene som fulgte.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)