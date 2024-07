Biden med ny navnetabbe på pressekonferanse – sier han ikke gir opp presidentvalgkampen

Pressekonferansen ble holdt på avslutningen av Nato-toppmøtet i Washington torsdag kveld, to timer etter planen. Det var Bidens første pressekonferanse uten manus foran en sal full av journalister siden i fjor høst.

Presidenten innledet talen med å snakke om Natos betydning for USA. Han viste til at Nato nå ikke bare er større, men også sterkere, etter at Sverige og Finland er blitt medlemmer. Etter innledningen åpnet han for spørsmål fra journalister i salen.

Navnefadeser

Det første spørsmålet dreide seg om kritikken mot ham selv, og visepresident Kamala Harris' egenskaper til å tjene landet.

– Hør her. Jeg ville ikke ha valgt visepresident Trump som visepresident hvis hun ikke var kvalifisert til å være president. Så begynn der, svarte Biden.

Det var andre gang på under to timer at han rotet med navn. På et Ukraina-arrangement på sidelinjen av Nato-toppmøtet før pressekonferansen, introduserte han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på talerstolen som «president Putin», og det gikk et hørbart gisp gjennom salen.

– Og nå skal jeg overrekke talerstolen til Ukrainas president, som har like mye mot som besluttsomhet. Mine damer og herrer, president Putin, sa Biden til forsamlingen, henvendt til Zelenskyj.

Et kort øyeblikk etter begynte Biden å korrigere seg: «President Putin, han skal slå president Putin … president Zelenskyj. Jeg er så fokusert på å slå Putin», sa Biden, i et forsøk på å rette opp blunderen.

– Jeg er bedre, repliserte Zelenskyj.

– Du er pokker så mye bedre, svarte Biden.

Harris

Litt senere på den etterfølgende pressekonferansen uttalte Biden seg på nytt om Kamala Harris. Han sa at han ikke ville ha valgt henne som visepresident hvis hun ikke var kvalifisert til å være president.

Biden la vekt på Harris' karriere som senator og justisminister for delstaten California, før hun ble visepresident, som svar på et spørsmål fra en journalist i salen.

Han sa også at Harris de siste fire årene har gjort en bra innsats for å fremme kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

– Hun er kvalifisert til å være president. Det er derfor jeg valgte henne, sa Biden.

Nevrolog

Presidenten ble også spurt om helsetilstanden. Han svarte at han er ved sine fulle fem.

– Jeg har tatt tre omfattende og intense undersøkelser hos nevrolog, og alle har vist at jeg er i god form, sa Biden på en pressekonferanse torsdag.

Den siste nevrologiske undersøkelsen ble gjort i februar i forbindelse med presidentens årlige helsesjekk.

Biden sa at han vil la seg undersøke av nevrologer på nytt hvis legene hans skulle anbefale det, men at de ikke har gjort det.

Biden sa imidlertid at arbeidet som president i seg selv er en daglig nevrologisk undersøkelse. Han var på pressekonferansen opptatt av å vise til resultater han tidligere har oppnådd i politikken, og han sa at han derfor er best egnet til å lede landet også for en ny periode.

– Jeg må gjøre ferdig denne jobben, sa Biden flere ganger.

– Jeg mener at jeg er best egnet til denne jobben, og til å sikre at Ukraina ikke faller, sa presidenten.

Gir seg ikke

Da pressekonferansen nærmet seg slutten, ble Biden spurt direkte om han kommer til å tre til side til fordel for Harris dersom han ser at meningsmålinger viser at hun skulle ha bedre vinnersjanser mot Donald Trump.

– Nei, med mindre de kommer tilbake og sier at det ikke er mulighet for at jeg kan vinne, svarte Biden.

Så la han til, med hviskende stemme: «Ingen meningsmålinger viser noe slikt».

Biden prøvde å gi inntrykk av at det han gjør, er viktigere enn hvordan han snakker om det. Han skrøt av Nato-toppmøtet, som ble avsluttet i Washington samme kveld, og sa at møtet hadde styrket USAs posisjon i verden.

– Har dere noen gang opplevd en mer vellykket konferanse?, spurte han retorisk.

Biden snakket om hvordan inflasjonen har falt i USA fra toppåret 2022, og han sa at det er skapt hundretusener av nye jobber i landet i løpet av de siste fire årene. Utenrikspolitikk så også ut til å være et gjennomgående favorittema i svarene hans, og presidenten gikk ofte i detaljer rundt geopolitikk.

Snakker med Xi

Biden sa at han er i dialog med Kinas president Xi Jinping, men at han ikke vil snakke med Russlands president Vladimir Putin før Putin endrer oppførsel.

– Jeg har ingen god grunn til å snakke med Putin akkurat nå, sa Biden, som sa at «Putin har et problem» fordi Russland ikke har oppnådd suksess gjennom to og et halvt års krig mot Ukraina.

Biden sa også at han fortsatt vil være i stand til å håndtere Xi og Putin også langt inn i en ny presidentperiode hvis han blir gjenvalgt.

– Jeg er beredt til å håndtere dem nå og vil fortsatt være i stand til å håndtere dem om tre år. Det finnes ikke noen verdensleder som jeg ikke er beredt til å håndtere, sa Biden.

Biden håper på Gaza-avtale

Biden trakk også fram sin egen tretrinnsplan for Gazastripen, som går ut på våpenhvile mellom Israel og Hamas, utveksling av gisler i Gaza og palestinere i israelske fengsler, og israelsk uttrekking fra Gaza og gjenoppbygging av enklaven.

Biden, som viste til at planen hans er akseptert av både Israel og Hamas, men at det gjenstår uløste elementer.

– Både Israel og Hamas er nå enige om rammeverket, så jeg har sendt mitt team til regionen for å meisle ut detaljene, sa Biden.

– Dette er vanskelige og kompliserte saker. Det er fortsatt gap som må tettes. Vi har fremgang. Utviklingen er positiv. Jeg er fast bestemt på å få denne avtalen gjennomført og få en slutt på krigen, som burde ha endt nå, sa Biden.

USAs eldste president noensinne

Bidens kandidatur har skapt bekymring blant demokratene etter debatten hans mot Donald Trump 27. juni. Hans svake opptreden har utløst spekulasjoner rundt presidentens mentale tilstand, og stadig flere demokratiske kongressrepresentanter har gått ut offentlig og sagt at han bør trekke seg fra presidentvalgkampen.

Etter pressekonferansen torsdag kveld var det enda flere representanter som sluttet seg til listen, som nå teller 17 demokrater i Representantenes hus. I tillegg har en demokratisk senator gjort det samme.

Hollywood-skuespiller George Clooney, som er en viktig bidragsyter til Demokratene, har også bedt Biden gi seg.

Nesten likt på meningsmålinger

Samtidig viste en meningsmåling torsdag at over halvparten av demokratiske velgere mener Biden bør gi opp forsøket på å bli gjenvalgt. To tredeler av amerikanerne totalt sett mener han bør droppe valgkampen.

Biden og Trump ligger nesten likt, med en oppslutning på henholdsvis 46 og 47 prosent, på målingen, ifølge målingen som Ipsos har gjort for Washington Post og ABC News.

Hensikten med pressekonferansen, som Det hvite hus kalte «Big Boy», var å vise at presidenten fortsatt har det som trengs.

Biden, som er den eldste presidenten i landets historie, sa at han ikke søker gjenvalg for sitt eget ettermæle, men «for å fullføre jobben jeg begynte».

– Jeg er den best kvalifiserte personen til å bli president. Jeg slo ham en gang, og jeg skal slå ham igjen, sa Biden om Trump.

Trump gjorde narr av Biden

Donald Trump fulgte med på pressekonferansen. Bidens navnetabbe der han kalte Harris for Trump gikk ikke ubemerket hen hos Trump.

– Kjeltringen Joe begynner «Big Boy»-pressekonferansen sin med å si: «Jeg ville ikke ha valgt visepresident Trump som visepresident». Bra jobbet, Joe!, skrev Trump på sin sosiale medieplattform Truth Social mens Bidens pressekonferanse fortsatt pågikk.

Da Biden, etter 59 minutter på talerstolen, avsluttet pressekonferansen, ble han spurt om en kommentar til Trumps uttalelse. Biden forlot talerstolen og begynte å gå bortover scenegulvet mens han ironisk sa: «Lytt til ham».

Alliert støtte

Tysklands statsminister Olaf Scholz og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommenterte raskt Bidens første navnetabbe tidligere torsdag kveld, da Biden kalte Zelenskyj for Putin. De to ministrene tok Biden i forsvar og sa at det kan være fort gjort å si noe feil, og de var opptatt av at man i stedet må se helheten i budskapet som Biden kom med.

Senere uttalte også Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer seg. Begge gikk gode for Biden.

Nyhetsbyrået AP skriver i en oppsummering etter pressekonferansen at selv om den ikke fjernet inntrykket av en president som snubler i ordene og som ser med tomt blikk utover forsamlingen, så viste den at han er i stand til å svare detaljert på spørsmål rundt en rekke temaer uten å miste fokus.

Skeptiske eksperter

– Biden høster skryt i egne rekker for denne pressekonferansen. Men det kan være for sent, sier professor i statsvitenskap og USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagbladet.

Mjelde mener pressekonferansen viser til at Biden har god kontroll på politiske saker.

– Han mistet ikke tråden, men han ser og høres fortsatt hes, sliten og gammel ut, sier Mjelde, som tror det ikke vil være mulig å reparere skaden som allerede har skjedd:

– Problemet for Biden er at partiet ser ut til å ha bestemt seg for at han må trekke seg. Spørsmålet er om de vil gå samlet ut mot ham i løpet av fredag, sier Mjelde.

Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke tror også at det blir endringer.

– Jeg tror det blir en annen kandidat enn Biden etter demokratenes landsmøte i august, sier Løkke til TV 2.

Unngikk å svare direkte

Dennis Goldford, som er professor i statsvitenskap ved Drake University i Des Moines i Iowa, synes ikke Biden kom styrket ut. Han sier til det svenske nyhetsbyrået TT at Biden i det store og hele fremsto som kompetent, men at han hadde problemer med å svare direkte på spørsmål om blant annet helse.

– Da svarte han flere ganger med å snakke om politiske beslutninger i stedet, men det var ikke det spørsmålene handlet om, sier Goldford.

Biden begikk riktig nok ingen katastrofale feil, mener professoren.

– Han gravde ikke hullet dypere, for å si det slik. Men fylte han igjen det han allerede har gravd opp? Egentlig ikke. Kanskje dette bidro litt, men det er ikke til å unngå det faktum at han er 81 år gammel, sier Goldford.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt