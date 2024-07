Beastie Boys saksøker restaurantkjede som rappet «Sabotage»

« Sabotage» var en stor hit da den kom for 30 år siden. Også musikkvideoen, regissert av Spike Jonze, slo an. Den viste de daværende tre medlemmene iført parykker, løsbarter og solbriller i en parodi på 70-tallets krimserier.

Nå har de to gjenlevende Beastie Boys-medlemmene Adam Horovitz og Michael Diamond, sammen med bostyrerne til Adam Yauch, som døde av kreft i 2012, gått til søksmål.

Yauch skrev ifølge AP i testamentet at han ikke ønsket at musikken skulle brukes i reklame. Og det er akkurat det Chili's har gjort:

De laget en reklamefilm som både brukte «Sabotage» uten tillatelse, og som også imiterte musikkvideoen – der tre mann i 70-tallsantrekk stjeler ingredienser fra en restaurant. Reklamefilmen skal ha blitt brukt i sosiale medier i 2022.

Onsdag fremmet Beastie Boys søksmål mot Chili's morselskap Brinker International i en rett i New York. De ønsker 150.000 dollar i erstatning, at alle reklamene fjernes og at Brinker aldri mer bruker deres låter, skriver Pitchfork. Brinker International har foreløpig ikke kommentert søksmålet.

Beastie Boys er kjent for sin sterke motstand mot å tillate låtene brukt i kommersielle sammenheng. I 2014 fikk gruppen 1,7 millioner dollar i erstatning fra Monster Beverage Corp etter en rettssak.

Energidrikkselskapet hadde brukt deler av låtene «Sabotage», «So What'cha Want», «Make Some Noise» og «Looking Down the Barrel of a Gun» i en promovideo på sitt nettsted uten tillatelse. Det skjedde få dager etter at Adam Yauch gikk bort.

