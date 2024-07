Stoltenberg: Hardeste kritikk av Kina noen gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kina har blitt en avgjørende muliggjører for Russlands krig mot Ukraina gjennom sitt såkalt grenseløse partnerskap og omfattende støtte til Russlands forsvarsindustri, heter det slutterklæringen fra Nato-toppmøtet i Washington.

– Dette øker trusselen som Russland utgjør for sine naboer og for den euroatlantiske sikkerheten. Kina kan ikke muliggjøre den største krigen i Europa i nyere historie uten at dette påvirker deres interesser og renommé negativt, heter det videre i erklæringen.

– Må være klarøyde

Ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg er dette det sterkeste budskapet Nato noen gang har sendt til Kina.

– Vi må være klarøyde når det gjelder Kina. Kinas støtte til Russland betyr at krigen forlenges. Kina kan ikke fortsette på denne måten, slo han fast på en pressekonferanse onsdag.

Det er særlig ordet «interesser» som antyder at Kinas handlinger kan få konsekvenser, sier en Nato-tjenestemann til NTB.

På pressekonferansen ville Stoltenberg imidlertid ikke gå i detalj på hvilke konsekvenser eller tiltak det kan bli snakk om.

Retter søkelys

– Men det at 32 allierte uttrykker dette tydelig, er svar på dette. Vi representerer 50 prosent av verdensøkonomien. Nå retter vi søkelyset mot Kina og at deres hjelp til Russland brukes til å bygge bomber og raketter som brukes mot Ukraina, sier Stoltenberg.

I teksten anklages Kina også for «ondsinnede cyber- og hybridaktiviteter» som undergraver den euro-taktiske sikkerheten. I tillegg tas utvidelsen av landets atomvåpenarsenal til etterretning.

Kina oppfordres videre til å «inngå i diskusjoner for å redusere den strategiske risikoen».

