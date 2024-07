Biden ventes å legge fram ny våpenpakke til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

To amerikanske tjenestepersoner opplyser at pakken, til en verdi av 225 million dollar, vil bli kunngjort under torsdagens møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Washington.

Dette er i så fall det andre amerikanske Patriot-batteriet som sendes til Ukraina. AP meldte i juni at nok et batteri ville bli sendt om kort tid.

Biden bruker spesielle presidentfullmakter til å bevilge dette systemet som skal hentes direkte fra amerikanske våpenlagre og raskt ekspederes til Ukraina.

