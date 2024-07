Biden og Stoltenberg til Nato-toppmøtet: Russland skal ikke få vinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Biden avsluttet velkomsttalen med å tildele Stoltenberg USAs høyeste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje.

– Generalsekretær, du har ledet denne alliansen gjennom en av historiens viktigste perioder, sa Biden til Nato-sjefen, før presidenten deretter festet medaljen rundt Stoltenbergs hals.

Før denne avsluttende seansen var det Stoltenberg som åpnet Nato-toppmøtet. Natos støtte til Ukraina medfører både kostnader og risikoer, sa Stoltenberg i åpningstalen.

– Det finnes ingen risikofrie alternativer i krig, sa Natos generalsekretær til forsamlingen.

Han sa at en russisk seier i krigen mot Ukraina vil kunne styrke Iran, Nord-Korea og Kina, og at disse landene ønsker å se at Nato ikke lykkes.

– Utfallet av Ukraina-krigen kommer til å forme global sikkerhet i flere tiår fremover. Vår allianse er ikke noe man kan ta for gitt nå. Vi må vise samme mot i fremtiden som vi har gjort i fortiden, sa Nato-sjefen.

Deretter var det Bidens tur på talerstolen.

Mer militærhjelp til Ukraina

– Det er en glede å kunne være vert for dere i dette historiske året, og å se tilbake med stolthet på alt vi har oppnådd, og se fremover mot vår felles fremtid med styrke og besluttsomhet, sa Biden til forsamlingen.

Biden kunngjorde at USA, Tyskland, Romania, Nederland og Italia skal forsyne Ukraina med ytterligere fem strategiske luftforsvarssystemer, blant annet Patriot-systemer. Videre skal Ukraina få flere titalls taktiske luftforsvarssystemer de neste månedene, sa presidenten.

Men en høytstående diplomat i Nato sier til NTB at løftene om luftforsvar ikke er nye.

Dagen før toppmøtet startet, lovet Biden styrking av Ukrainas luftforsvar, uten at han gikk i detaljer, men han sa at hjelpen skulle kunngjøres på toppmøtet. I forrige uke sa en høytstående tjenesteperson i USAs utenriksdepartement at Ukraina kan vente seg «gode nyheter» om landets forespørsel om flere luftforsvarssystemer på Nato-toppmøtet.

Allerede fredag 21. juni uttalte Nederlands forsvarsminister at hans land sammen med et annet ikke navngitt land skal gi ytterligere et Patriot-luftvernsystem til Ukraina.

Zelenskyj takker

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket etter Bidens tale Nato for løftet om å sende mer luftforsvarshjelp til landet.

– Jeg takker partnerne våre for sterk støtte til Ukrainas luftforsvarssystemer slik at landet kan beskytte befolkningen, byene og kritisk infrastruktur, skrev Zelenskyj på X.

– Flere Patriot-systemer, SAMP/T og IRIS-T SLM, samt andre taktiske luftforsvarssystemer som partnere skal overrekke Ukraina, skal bistå oss i å ødelegge russiske droner og raketter, og bedre beskytte ukrainerne mot russisk luftterror, slik vi så under gårsdagens brutale angrep mot vårt viktigste barnesykehus, skrev Zelenskyj videre.

Få minutter etter Bidens tale sendte det amerikanske utenriksdepartementet ut en melding der det het at det kommer flere kunngjøringer om ytterligere støtte til Ukraina i løpet av toppmøtet.

– Vladimir Putin ønsker ikke noe annet enn at Ukraina undertvinges og at Ukraina blir fjernet fra kartet, sa Biden foran forsamlingen i Washington.

– Ukraina kan og skal stoppe Putin, sa presidenten.

Biden skrøt av Stoltenberg

– Et tverrpolitisk flertall av amerikanerne forstår at Nato gjør oss alle tryggere, sa Biden videre i talen, som ble avsluttet med at han ba Stoltenberg innta scenen igjen. Der ga Biden Stoltenberg (65) presidentens frihetsmedalje.

– Du nølte ikke da Russlands krig begynte i Ukraina. Nato er sterkere, smartere og mer energisk enn da du begynte, sa Biden til Stoltenberg.

– Og en milliard mennesker i Europa og Nord-Amerika, ja, i hele verden, kommer til å høste fruktene av innsatsen din i årevis fremover, i form av sikkerhet, muligheter og mer frihet, sa presidenten.

Biden skrøt av det han kalte Stoltenbergs rolige temperament og beskrev den avtroppende Nato-sjefen som «en mann med integritet og intellektuell kraft» og en «fullbyrdet diplomat».

Stoltenberg har ledet Nato siden 2014. Etter ti år som generalsekretær er det Nederlands tidligere statsminister Mark Rutte som skal overta ledervervet fra oktober i år.

– Beæret og ydmyk

– Jeg er beæret og ydmyk over å ha mottatt presidentens frihetsmedalje. Jeg ser på dette som en anerkjennelse, ikke bare for meg selv, men for de millioner av menn og kvinner som tjener vår flotte allianse, med og uten uniform. vi står sterkere og tryggere sammen i Nato, skrev Stoltenberg på X etter at talene var holdt.

Fokus på Nato-toppmøtet, der alliansen feirer 75 år, ventes å være på støtte til Ukraina. Samtidig leter allierte med lupe etter bevis for at Biden fortsatt er i stand til å lede verdens mektigste land og Natos største bidragsyter.

81 år gamle Biden har i tolv dager blitt pepret med spørsmål om hvorvidt han er egnet til å stå løpet ut i presidentvalgkampen og kjempe mot Donald Trump i høstens presidentvalg, etter at de to møttes i en debatt 27. juni og som utløste spekulasjoner rundt Bidens helsetilstand.

