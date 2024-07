Valgvinnerne strides om å bli enige i Frankrike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NFP, som består av sosialister, kommunister og De grønne, gikk til valg uten å lansere en statsministerkandidat, og nå krangler de om hvem som bør lede den kommende koalisjonsregjeringen.

Partiet Det ukuelige Frankrike (LFI), som ledes av Jean-Luc Mélenchon, er det største i alliansen, og han framstår dermed som det mest naturlige valget.

Mélenchon er imidlertid kontroversiell og vanskelig å godta for de øvrige, som heller ser ut til å ønske sosialistlederen Olivier Faure som frontfigur.

Koalisjonspartnerne må også bli enige om fordelingen av de øvrige ministerpostene, og diskusjonene pågår nå for fullt.

President Emmanuel Macrons sentrumskoalisjon Ensemble fikk nest flest stemmer i valget og diskuterer nå muligheten for å bli med i en storkoalisjon for å hindre at Marine Le Pens ytterliggående høyreparti Nasjonal samling får noe de skulle ha sagt.





