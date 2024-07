Landesorg i Ukraina etter blodig russisk angrep

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko ga tirsdag ordre om at det skulle flagges på halv stang over hele byen og avlyste alle underholdningsarrangementer. Det samme gjelder en rekke andre byer i landet.

Kyiv ble hardt rammet av angrepet. Mest oppsikt har det vakt at byens største barnesykehus ble truffet – et angrep som tok to liv og såret mange andre. Det lave antallet dødsofre skyldes at sykehuset ble evakuert kort tid før angrepet, inkludert 600 mindreårige.

FN-toppen Danielle Belle, som har ansvar for å overvåke menneskerettssituasjonen i Ukraina, kaller angrepet for ett av de mest sjokkerende siden Russland invaderte landet. De 600 barna er flyttet til andre institusjoner. Mange av dem er alvorlig syke kreftpasienter.

Innsamlingsaksjon

Nå har flere ukrainske bedrifter startet en innsamlingsaksjon for at sykehuset skal kunne gjenoppbygges. Basert på uttalelser og opplysninger i mediene var det tirsdag kommet inn rundt 7,3 millioner dollar – nesten 80 millioner kroner.

Kyivstar, Ukrainas største mobiloperatør, er blant dem som har lovet å gi 250.000 dollar (2,6 millioner kroner) til gjenoppbyggingen.

Sykehusdirektør Volodymyr Zhovnir sier at en ung lege ble drept i angrepet, og at sykehusets avdeling for dialyse er fullstendig ødelagt.

– Minst fire av sykehusets bygninger ble delvis ødelagt, sier han.

FN: Direkte treff

Russland har avvist at de angrep sykehuset og hevder i stedet at det ble truffet av vrakrester fra en ukrainsk luftvernrakett.

Det stemmer ikke med analysen som FN-kontoret for menneskerettssituasjonen i Ukraina har gjort. Basert på et videoopptak blir det konkludert med at sykehuset mest sannsynlig ble truffet direkte av en rakett.

Ifølge Ukrainas sikkerhetstjeneste var det en krysserrakett av typen Kh-101 som traff sykehuset, noe som ifølge tjenesten kan underbygges med en rekke bevis som er samlet inn på åstedet.

Graver fram døde

Tirsdag morgen ble det fortsatt lett etter overlevende under de ødelagte sykehusbygningene, skriver BBC.

Andre steder i hovedstaden ble en død kvinne gravd fram fra ruinene av en boligblokk. Her skal i alt tolv personer ha blitt drept.

I tillegg til Kyiv ble byene Dnipro, Kryvyj Rih, Slavjansk og Kramatorsk rammet.

Over 100 bygninger skal ha blitt truffet, og angrepet beskrives som ett av de verste siden krigen startet.

President Volodymyr Zelenskyj har fastslått at minst 38 mennesker ble drept og 190 såret, men basert på rapporter fra alle stedene som ble rammet, er det totale dødstallet er på minst 41, skriver Reuters

– Vi fortsetter å jobbe for å skjerpe forsvaret av våre byer og lokalsamfunn mot russisk terror. Det kommer vedtak. Verden har styrken som trengs, sier Zelenskyj, som tirsdag var på vei til Washington for å delta på Nato-toppmøtet der.

Fire drept i Russland

Samtidig har guvernøren i russiske Belgorod meldt at fire personer er drept i ukrainske angrep det siste døgnet. Fylket ligger like ved den ukrainske grensen.

Mandag ettermiddag hadde den ukrainske tennisstjernen Elina Svitolina et svart sørgebånd på armen da hun spilte kamp i Wimbledon. Hun sier det var vanskelig å konsentrere seg om kampen etter det som skjedde tidligere på dagen.

Mai måned var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på nesten et år, ifølge en ny rapport, som siteres av BBC.

