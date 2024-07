Biden: – Nato-toppmøtet vil dømme meg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Biden blir fulgt med argusøyne i Washington, der Nato tirsdag skal markere at det er 75 år siden alliansen ble grunnlagt.

Selv mener den nå 81 år gamle presidenten at toppmøtet er en god anledning til å bedømme om han fortsatt er i stand til å lede verdens mektigste nasjon.

– Hvem kan ta over?

– Våre allierte ser etter amerikansk lederskap. Hvem andre tror du kan ta over her og gjøre dette? sier Biden i et intervju med TV-kanalen MSNBC ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg har utvidet Nato. Jeg har gjort Nato sterkere. Jeg har satt oss i en posisjon der vi har en koalisjon av nasjoner som er i stand til å håndtere Kina og Russland og alt annet som skjer i verden. Vi gjør reell framgang, sier Biden i intervjuet.

Biden peker særlig på jobben han har gjort med å samle Nato-landene i en felles og fast holdning overfor Russland. Dette er et godt eksempel på hans stødige lederskap og blant grunnene til at han fortjener fire år til i Det hvite hus, sier presidenten.

Spekulasjonene raser

Etter en elendig innsats i TV-debatten mot Donald Trump 27. juni har spekulasjonene rast i USA om Bidens helsetilstand.

Senioranalytiker Ian Brzezinski ved tankesmia Atlantic Council i Washington sier til AP at Biden må bruke toppmøtet for det det er verdt for å reversere det dårlige inntrykket fra TV-debatten.

Det hvite hus prøvde mandag å tone ned bekymringene rundt Biden.

– Spørsmålet forutsetter at Nato-landene trenger å bli forsikret om det amerikanske lederskapet, og at Biden kan levere. Men vi har ikke plukket opp noen slike signaler fra våre allierte, sa talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd John Kirby.

