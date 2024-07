Millioner uten strøm i Texas som følge av orkanen Beryl

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uværet rammet Texas tidlig mandag morgen med kraftig regn og vindstyrker på nesten 36 meter i sekundet. Orkanen er den tidligste som har rammet landområdene i Texas på nesten 40 år, ifølge CNN.

Beryl har blitt målt til orkan av kategori fem-styrke på sin ferd over Karibia, men har siden blitt nedgradert til tropisk uværssenter.

Sent søndag kveld oppgraderte det amerikanske orkansenteret (NHC) Beryl til orkan igjen, etter at uværssenteret hadde styrket seg. Ved 6-tiden norsk tid mandag morgen lå Beryl rundt 170 kilometer øst for byen Corpus Christi.

Prognosene går ut på at Beryl kan bli ytterligere oppjustert til kategori to-orkan utover dagen.

Prognosene tilsier deretter at Beryl vender nordøstover og flytter seg lenger inn i landet over det østlige Texas og Arkansas senere mandag og tirsdag.

Orkanen krevde minst elleve menneskeliv på sin ferd over de karibiske øyer i forrige uke.

Les også: Dette er Storbritannias nye statsminister (+)

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)

















(©NTB)