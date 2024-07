Tre småbarn døde i brann i Sydney – etterforskes som drap

For fire andre barn i alderen seks til elleve år betegnes tilstanden som stabil. Det samme gjelder barnas 29-årige mor, som behandles etter å ha pustet inn røyk.

Brannen var i Lalor Park, rundt 35 kilometer vest for sentrum av Sydney. Nødetatene ble varslet rundt klokka ett natt til søndag lokal tid.

To gutter på to og fire år fikk behandling på stedet, men døde kort tid etter at de ble fraktet til sykehus. Ei jente på ti måneder ble funnet død etter at brannen var slukket, opplyser politiet.

En mann på 28 år er pågrepet. Han skal ha forsøkt å hindre politiet å ta seg inn på eiendommen. Mannen behandles for brannskader på sykehus under politivakthold.

– På det nåværende tidspunkt ser det ut som at den 28-årige mannen er ansvarlig for at flere unge på tragisk vis har mistet livet, sier Danny Doherty, leder for drapsavsnittet.

