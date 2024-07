Uvær over Roskilde sender folk tidlig hjem

– Trafikken er allerede på vei til å stoppe opp på grunn av biler som henter gjester. Gi plass og vær tålmodig, skriver Midt- og Vestsjællandspolitiet i sosiale medier.

Danmarks meteorologiske institutt melder både styrtregn, hagl og torden i Roskilde-området på festivalens siste dag. Tordenvær er ikke helt ufarlig på festivalområder, som består av åpne flater og konserttelt med metallmaster.

– Vi er veldig klar over muligheten for lynnedslag, for da har vi to scener vi ikke kan ha konserter på. Så der er vi beredt på å stenge, sier sikkerhetssjef ved festivalen, Morten Therkildsen, til dansk TV2.

Lørdagens headlinere på Roskilde er blant annet SZA og PJ Harvey, men de skal ikke på scenen før uværet er ventet å være over.

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Det går mot store utskiftninger: Profilene faller fra (+)

Les også: Suget etter agurknyheter