To drept og tre såret i strandby i California

En 26 år gammel mistenkt gjerningsperson med adresse i Huntington Beach er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

Politiet rykket ut til meldinger om overfall med dødelig våpen torsdag kveld. Angrepet fant sted i et folksomt område i nærheten av sentrum, under to timer etter at fyrverkeriet var avsluttet, sier en talsperson for myndighetene i byen, Jennifer Carey.

Huntington Beach ligger i Orange County sør i California og kalles også «Surf City USA».

Få detaljer om drapene på uavhengighetsdagen var kjent fredag. Myndigheten har ikke oppgitt hva slags våpen som ble brukt. Men det er ingen gjenværende trussel mot offentligheten som følge av angrepet, påpeker politiet.

