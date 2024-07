Givere truer med å holde tilbake penger om ikke Biden trekker seg

Det er stor uro innad og rundt Det demokratiske parti etter Joe Bidens katastrofale debattopptreden mot Donald Trump forrige uke. Flere har bedt ham om å tre til side og slippe til en annen kandidat.

– Jeg har til hensikt å stanse alle bidrag til partiet med mindre de bytter ut Biden som presidentkandidat. Dette er realisme, ikke mangel på respekt. Biden er en god mann som har tjent landet sitt på beundringsverdig vis, men risikoen er altfor høy, sier Disney i en uttalelse til CNBC.

Hun argumenterer videre for at visepresident Kamala Harris bør ta over, og sier at hun er i stand til å slå republikanernes kandidat Donald Trump.

Mange millioner

Også Gideon Stein, som leder Moriah Fund, sier han har bestemt seg for å sette planlagte donasjoner på til sammen 3,5 millioner dollar, 37 millioner kroner, på vent om ikke Biden går av.

– Bokstavelig talt hver eneste store giver som jeg har snakket med, mener at vi trenger en ny kandidat for å kunne slå Donald Trump, sier han.

CNBC skriver at også nye donasjoner fra filantrop og storgiver Karla Jurvetson kan utebli.

Hun skal ifølge kanalens kilder ha antydet denne uka at hun også ønsker å sette donasjoner på vent fram til Biden går av.

Hun er blant Det demokratiske partis 50 største givere dette valget, med donasjoner på mer enn 5 millioner dollar, ifølge OpenSecrets. Ifølge samme nettsted ga hun mer enn 30 millioner dollar til partiet i 2020.

Også Netflix-grunnleger Reed Hastings oppfordrer Biden til å trekke sitt kandidatur.

Biden: Jeg skal ingen steder

Biden framholder at han er riktig person til å stille mot Trump, noe han understreket igjen torsdag.

– Du har skjønt meg, mann. Jeg skal ingen steder, svarte Biden til en støttespiller som ropte at han må «kjempe videre» under en markering av USAs nasjonaldag ved Det hvite hus.

Biden forklarte tidligere i uka debattopptredenen med at han var sliten etter mye reising før debatten.

