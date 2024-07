Aktor åpner for å utsette Trumps straffeutmåling i hysjpengesaken, ifølge AP

Straffeutmålingen skulle etter planen komme neste uke, men tidligere tirsdag ba Trump dommeren om å utsette høringen med henvisning til kjennelsen i høyesterett.

Han mener straffeutmålingen ikke kan skje før man har avgjort hvordan høyesteretts avgjørelse påvirker hysjpengesaken.

Høyesterett slo mandag fast at Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» gjort som president, bare de han har gjort som privatperson.

Trump ble i juni dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Trump har nektet både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

