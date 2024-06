Le Pen – klanen bak ytre høyre i Frankrike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rett vest for bygrensen til Paris, nær elven Seinen, ligger et enormt «hôtel particulier» i et velstående og inngjerdet område kalt Montretout. Det 430 kvadratmeter store steinhuset er en viktig del av de parallelle historiene til Le Pen-familien og partiet Nasjonal samling.

På utsiden ser huset pompøst ut, på innsiden er det gammelt slitt og dystert, ifølge en av hovedpersonene i historien: Marine Le Pen. Montretout var ikke bare et hjem for familien hennes, men også en høyborg for partiet.

– Montretout var virkelig partiets knutepunkt, sier forfatter og journalist Olivier Beaumont, som har skrevet en bok om huset, til avisen Ouest France.

Akkurat som faren Jean-Marie, inviterte også Marine Le Pen ofte både politikere og gründere til eiendommen før hun i omsider flyttet helt ut i 2014. Da var hun 46 år gammel. Men det var verken forholdet til faren eller husets dystre og mørke interiør som var dråpen som fikk begeret til å renne over for Marine – det var farens hunder Sergent og Major, som drepte katten hennes, Bengal Arthémis.

– Ja, jeg gråt. Jeg er veldig knyttet til kattene mine. Jeg er kattemamma. Jeg flyttet til og med for å beskytte de andre kattene, sa hun i et TV-intervju et år senere.

Stiftet i 1972

I kjernen av Le Pen-klanen er det tre hovedpersoner: Patriarken Jean-Marie, lederen Marine og barnebarnet og niesen Marion, som har blitt uvenner med tanten.

I 2022 vendte Marion Marechal både partiet RN og tanten Marine Le Pen ryggen, og gikk til utfordrerpartiet Reconquete. Her ankommer hun et møte med Le Pen 10. juni. (Thomas Padilla/AP)

Og utenfor, men likevel nær familien, står Jordan Bardella, partiets nye stjerneskudd og så langt den eneste som har ledet partiet uten å hete Le Pen til etternavn. Han var i en periode sammen med en av Marine Le Pens nieser, Nolwenn Olivier.

Nasjonal samling ble stiftet som et antiinnvandringsparti av blant andre Jean-Marie Le Pen i oktober 1972. Hans tre døtre vokste opp midt i politikken, i Montretout, dit familien flyttet etter at en bombe gikk av i bygården i Paris der de tidligere hadde bodd. Marine Le Pen var åtte år gammel da det skjedde.

– Da jeg våknet, var jeg ikke lenger en liten jente som de andre, skrev Marine Le Pen om bomben i selvbiografien fra 2006.

Jean-Marie Le Pen (96), her fra 2019. (Jacques Demarthon/AFP)

Politiet mente at bomben var et forsøk på å drepe faren hennes, men de som sto bak, ble aldri tatt. Marines politiske bevissthet ble vekket av handlingen, skriver hun i boken.

Brudd

I 2015 skapte Marine Le Pen overskrifter internasjonalt da hun åpent brøt med faren etter hans gjentatte påstander om at nazistenes gasskamre var en «detalj i historien». Hun hadde da overtatt rollen som partileder fire år tidligere. Le Pen senior ble utvist fra partiet, men fortsatte likevel å pumpe inn penger til valgkamp.

– Hvorfor skal jeg oppføre meg som en datter når han ikke lenger oppfører seg som en far? Det var han eller meg, sa Marine Le Pen i et intervju med avisen le Parisien.

Da hadde hun slått seg sammen med Florian Philippot, som senere ble en nøkkelfigur i partiet. Han hjalp henne med å vaske bort rasiststempelet partiet hadde hatt i lang tid, og snudde fokuset fra «nasjonalisme» til «suverenitet», noe som appellerte til nye velgere. Partiet økte i styrke og lyktes med å mobilisere.

Tre år etter bruddet med faren besøkte Marine faren sin da han ble innlagt på sykehus, men hun understreket overfor pressen at hun var der som datter, ikke som politiker.

Vendte tanten ryggen

Både Jean-Marie og Marine Le Pen har vært kandidater i presidentvalg i Frankrike, og begge har kommet seg til siste runde, men ingen av dem har lyktes med å vinne. Valget i 2002 fikk mye oppmerksomhet da Jean-Marie endte opp med å bli den som utfordret daværende president Jacques Chirac, i stedet for en kandidat fra Sosialistpartiet.

ALL Presidentvalget 2002 sto mellom Jean-Marie Le Pen og daværende president Jacques Chirac (bildet), som vant med over 80 prosent av stemmene. (Jack Guez/AFP)

Marine Le Pen har på sin side blitt slått av Emmanuel Macron to ganger på rad. Men både hennes og partiets popularitet har vokst de siste årene, og med tre år igjen til neste presidentvalg er hun nærmest sikker på seier. Det er mye på grunn av resultatet i det nylige EU-valget, der RN fikk over 30 prosent av de franske stemmene.

I forkant av presidentvalget i 2022 vendte Marines niese Marion Maréchal uventet ryggen til både partiet og tanten. I stedet valgte hun å støtte Marines viktigste utfordrer i valget, den enda mer høyreradikale Éric Zemmour.

– En ufattelig beslutning. Utover det politiske aspektet ved det er det også det personlige, sa en merkbart preget Marine Le Pen til den franske TV-kanalen CNews den gang.

I likhet med tanten ble Marion født inn i partiet, og hun hadde et spesielt nært bånd til bestefar Jean-Marie. I 2012 ble hun som 22-åring det yngste medlemmet av nasjonalforsamlingen i Frankrikes historie.

Arvtaker

Da resultatene av EU-valget var klare, steg jubelen i rommet idet den velkjemmede og velkledde Jordan Bardella henvendte seg til medlemmer og støttespillere av RN:

– Våre landsmenn har uttrykt et ønske om endring. Emmanuel Macron er i kveld en svekket president, sa han.

Den unge Bardella, Marine Le Pens tronarving, har allerede en lang politisk karriere i partiet bak seg. Han ble medlem av RN da han var 17, og sier at de voldelige opptøyene i Paris' forsteder i 2005 var årsaken.

Siden har han klatret på maktstigen: I 2019 ble han partiets førstekandidat i EU-valget, og i 2022 ble han valgt til Marine Le Pens etterfølger. Han var også førstekandidat i årets EU-valg og hjalp partiet til sitt beste resultat noensinne.

Nå venter nyvalget til nasjonalforsamlingen, der resultatet kan føre til at Bardella blir statsminister i Frankrike. Samtidig er det stille i steinhuset i Montretout, rett vest for Paris. Huset hvis rolle en gang var så viktig for RN, står nå og samler støv.

