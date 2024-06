Panikk blant demokrater etter Bidens debatt-opptreden: – Katastrofe

Axelrod har i lang tid vært rådgiver for tidligere president Barack Obama.

– Og jeg tror dere kommer til å høre diskusjoner – jeg vet ikke om det vil føre til noe – om hvorvidt han bør fortsette, sier Axelrod til CNN etter debatten.

Joe Bidens innsats var for mange demokrater en stor skuffelse. Flere av dem legger ikke skjul på at de er sterkt bekymret.

– Han gjorde det ikke noe bra i det hele tatt, sier den demokratiske valgstrategen Van Jones.

Tar Biden i forsvar

Visepresident Kamala Harris forsøkte etter debatten å forsvare Biden, men erkjente også at det ikke var noen perfekt forestilling.

– Det var en treg start, men en sterk avslutning, sier hun til CNN.

Og det er ikke bare Axelrod som antyder at Biden bør byttes ut. Andre sier det rett ut. Flere av dem har delt en melding på X/Twitter skrevet av Obamas tidligere valgkampmedarbeider Ravi Gupta.

– Alle demokrater jeg kjenner, tekster at dette er ille. Bare si det offentlig og begynn arbeidet med å skape rom på landsmøtet for en valgprosess. Jeg ville heller stemt på et lik enn på Trump, men dette er en selvmordsprosess, skriver Gupta.

Newsom maner til ro

California-guvernør Gavin Newsom oppfordrer imidlertid partifellene innstendig om ikke å få panikk.

– Jeg tror ikke det hjelper. Jeg mener det er unødvendig. Vi er nødt til å vinne, vi er nødt til å holde hodene høyt hevet, sier Newsom til MSNBC.

Guvernøren nevnes som en mulig fremtidig presidentkandidat i Demokratene og var selv til stede i Atlanta under debatten.

– Vi er nødt til å støtte denne presidenten. Du snur ikke ryggen til bare på grunn av én opptreden. Hva slags parti er det som gjør det? spør Newsom.

Kreves regelendring

I henhold til partiets regelverk er det svært vanskelig, hvis ikke umulig, å erstatte Biden som presidentkandidat uten at han samarbeider og uten at partiledelsen er villig til å endre reglene før landsmøtet i august.

Biden vant et overveldende flertall av partiets delegater under nominasjonsvalgene i delstatene. Disse skal stemme og formelt avgjøre hvem som blir partiets presidentkandidat på landsmøtet. Og regelverket krever at de er lojale mot den de i utgangspunktet er valgt for.

Les også: Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump

– Katastrofe

Men mange av de viktigste økonomiske bidragsyterne til Demokratenes valgkampkasse slår alarm – riktignok uten å stå fram med navn.

– Katastrofe. Dette er fryktelig. Verre enn jeg trodde var mulig. Alle jeg snakker med, sier Biden bør trekke seg, sier en giver som uttaler seg anonymt til CNBC.

Nyhetsbyrået Reuters siterer en kilde som beskriver Bidens opptreden som «diskvalifiserende» og antyder at det vil bli kamp om presidentkandidaturet på Demokratenes landsmøte i august.

– Whitmer, Pritzker, Newsom, Beshear. De kan alle være alternativer. Det er uunngåelig, sier kilden, som beskrives som en sentral bidragsyter til Bidens valgkamp.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Slik er han bak kulissene (+)

Får også medfølelse

Vedkommende trekker spesielt fram Andy Beshear, den populære demokratiske guvernøren i Kentucky

– Han vil bli en flott kandidat som fortsatt har mulighet til å ta seieren. Jeg tror ikke Newsom vil vinne, sier kilden som tror pengebidragene til Biden-valgkampen kan skrumpe inn etter debatten.

Flere demokrater sier også at de føler med Biden etter debatten.

– Jeg er ikke den eneste som er sønderknust nå. Det er mange folk som så på dette i kveld, og som har skikkelig vondt av Joe Biden, sier tidligere senator Claire McCaskill til MSNBC.

– Jeg vet ikke om noe kan gjøres for å ordne opp i dette, føyer hun til.

Les også: – Nå blir det sengevæting i Det demokratiske partiet

Les også: Dette er de falske påstandene i debatten