Iowa-domstol slår fast at strenge abortlover kan håndheves

Dermed reverseres avgjørelsen som tidligere ble tatt i en lavere domstol i delstaten.

Den omstridte loven, som ble banket gjennom i 2023, forbyr abort etter at fosterets hjerteslag er påvist. Det skjer som regel rundt sjette svangerskapsuke, altså før mange kvinner i det hele tatt er klar over at de er gravide. Tidligere har abort vært lovlig i Iowa inntil 20 uker av svangerskapet.

– Jeg er glad for at høyesterett i Iowa har opprettholdt folkets vilje, sier delstatens republikanske guvernør Kim Reynolds.

Høyesterettsdommer Susan Christensen, som tok dissens i avgjørelsen, har en annen formening:

– Domstolen vår fratar i dag Iowas kvinner deres kroppslige autonomi ved å mene at det ikke finnes noen grunnleggende rett til å avslutte en graviditet i henhold til vår statlige lov. Jeg kan ikke støtte denne avgjørelsen, sier hun.

USAs høyesterett opphevet i 2022 den såkalte Roe v. Wade-kjennelsen, som sikret kvinners føderale rett til selvbestemt abort. Siden den gang har en rekke delstater innført forbud eller svært strenge abortlover. I dag er det nærmest totalforbud mot abort i en rekke delstater.

