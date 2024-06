Hundrevis uriktig tiltalt for stormingen av Kongressen, ifølge USAs høyesterett

Fredagens kjennelse betyr at det vil bli vanskeligere for påtalemyndigheten å ta ut tiltale mot personer som anklages for å ha hindret godkjennelse av resultatet fra presidentvalget 2020 ved at de deltok i stormingen av Kongressen i januar 2021.

Kjennelsen fra den konservativt-dominerte domstolen kan få betydning for hundrevis av personer som er siktet i forbindelse med stormingen av Kongressen, potensielt også ekspresident Donald Trump.

Bakgrunn for høyesteretts beslutning er at de mener føderal påtalemyndighet begikk feil da de tiltalte en mann for hans rolle i kongresstormingen 6. januar 2021.

I kjølvannet av angrepet 6. januar 2021, har føderal påtalemyndighet tiltalt over 350 personer for å ha hindret en offisiell prosedyre, noe som har en strafferamme på opp til 20 år.

