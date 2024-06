Biden kontret alders-kritikken: – Jeg vet hvordan man gjør denne jobben

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg vet jeg ikke er en ung mann lenger, for å understreke det åpenbare, sa en selvironisk Biden fra talerstolen på valgmøtet i Raleigh i Nord-Carolina.

Det var en langt mer energisk utgave av Biden som talte i sin første opptreden etter den mye omtalte debatten, hvor eksperter påpekte at en sløv og treg Biden kom tapende ut mot sin tre år yngre motpart Donald Trump.

81-åringen erkjente fra talerstolen at han ikke går like lett som han pleide og at han snøvler litt mer enn før.

– Jeg debatterer ikke så godt som jeg pleide. Men jeg vet hvordan man forteller sannheten. Jeg kan skille rett fra galt. Jeg vet hvordan man gjør denne jobben og hvordan man får ting gjennomført, ropte han til full jubel i salen.

– Og jeg vet det som millioner av amerikanere vet: Når du faller, så reiser du deg igjen, sa han med en stram knyttet neve med en åpenbar referanse til kritikken han har fått etter debatten.

– Jeg akter å vinne dette valget

Ifølge ekspertene er det nå tendenser til panikk hos Demokratene, som har kort tid på seg dersom de ønsker å bytte ut Biden med en annen kandidat fram mot høstens presidentvalg. Men Biden viste ingen tegn til at han har planer om å trekke seg:

– Jeg er i Nord-Carolina av én grunn, sa Biden fra talerstolen.

– Jeg akter å vinne dette valget, sa Biden til full jubel. Han ble flere ganger avbrutt av en jublende folkemasse som ropte tilrop som: «Four More Years!» (Fire nye år!).

Han refset også Trump, som han beskyldte for å komme med løgn på løgn i torsdagens debatt.

– Jeg ville ikke stilt til valg på nytt dersom jeg ikke av hele mitt hjerte og sjel trodde at jeg kunne gjøre jobben. Det er for mye som står på spill, sa Biden.

Færre seere enn forrige debatt

48 millioner amerikanere fulgte med på debatten, som var den første av to mellom de to kandidatene i årets valgkamp, ifølge foreløpige seertall.

Tallene indikerer at det endelige seertallet vil være rundt én tredel lavere enn de 73 millionene som så den forrige debatten mellom de to – i 2020.

Det store samtaleemnet i etterkant av torsdagens debatt var Bidens fremtoning. Han snakket med lav stemme, som mange påpekte var sløv og tidvis usammenhengende. Ekspertene påpekte at Trump var langt mer energisk enn Biden.

– Det er vanskelig å se hvordan debatten kunne gått verre for Biden. Han hadde én jobb. Og det var å framstå ung og frisk nok for å bli sittende som president i fire-fem år til. Det greide han ikke, sa USA-ekspert og førsteamanuensis i juss Sofie Høgestøl til NTB i etterkant av debatten.

