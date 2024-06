«Succession»-duo skal lage Harry Potter-serie

Gardiner skal være manusforfatter og showrunner for serien, mens Mylod skal regissere flere episoder. De jobbet begge to på HBO-suksessen «Succession», som vant til sammen 19 Emmy-priser. Gardiner var med i produksjonsgruppa, mens Mylod var både produsent og regissør.

De to har også jobbet på flere HBO-storsatsinger, blant dem «Game of Thrones» og «The Last of Us». Serien blir basert på J.K. Rowlings bøker om den unge trollmannen, og Rowling skal være eksekutiv produsent.

Det er solgt mer enn 600 millioner eksemplarer av de sju bøkene, og de er allerede blitt filmatisert i en rekke med storfilmer som hentet inn 7,7 milliarder dollar i kinoinntekter mellom 2001 og 2011.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)