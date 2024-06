Sri Lanka inngår gjeldsavtale med flere land

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avtalen er et stort steg mot å stabilisere landets økonomi etter krisen som inntraff i 2022.

Landet misligholdt utenlandsgjelden sin i 2022 etter å ha gått tom for utenlandsk valuta, og den økonomiske krisen tvang daværende president Gotabaya Rajapaksa til å gå av.

President Ranil Wickremesinghe sier at den nye avtalen åpner for at infrastrukturprosjekter som er satt på vent, blant dem en japansk-finansiert flyplassutbygging og nye toglinjer i hovedstaden, kan settes i gang igjen.

Han takker kreditorlandene, som i tillegg til Kina inkluderer Japan, India, USA, Canada og flere europeiske land. Det er sikret en utsettelse på betalinger av avdrag fram til 2028.

Kina står for 4,7 milliarder dollar av knappe 10,6 milliarder som er lånt fra andre land. Japan har lånt ut 2,4 milliarder dollar og India 1,4 milliarder dollar.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)