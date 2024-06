Kenya i sjokk etter dødelig protestbølge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Død og ødeleggelse», er forsidetittelen i avisen Standard onsdag. «Landet er blitt skaket i sine grunnvoller», konstaterer Daily Nation.

Onsdag morgen var det et stort politioppbud ved nasjonalforsamlingen i Nairobi, der demonstranter dagen før stormet inn midt under en budsjettbehandling – et budsjett som inneholder store utgiftskutt og skatteøkninger.

Fortsatt kan lukten av tåregass kjennes i luften, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP.

Minst fem drept

Ifølge opplysninger fra menneskerettsorganisasjoner ble fem personer drept og over 30 skadet. Andre kilder har meldt om minst ti drepte, men opplysningene er ikke bekreftet.

En politimann som holder vakt ved de ødelagte politisperringene utenfor nasjonalforsamlingen, forteller at han så det som skjede på TV.

– Det var galskap, vi håper det blir rolig igjen i dag, sier han dagen derpå.

I løpet av tirsdagskvelden ble militæret utplassert for å hjelpe politiet med å håndtere situasjonen. Da hadde demonstranter ikke bare stormet parlamentsbygningen, men også satt fyr på en del av den.

Studenter i spissen

Det er unge studenter som har dannet kjernen i protestbølgen, som de siste dagene har skylt innover landet og tatt regjeringen og president William Ruto på sengen.

Han varslet tirsdag kveld harde tiltak mot det han kaller «volden og anarkiet».

Protestene ble innledet i forrige uke og har også ført til store demonstrasjoner i andre byer. Men inntil tirsdagen har de stort sett vært fredelige.

Ifølge meldinger skal enkelte demonstranter ha kastet stein mot politiet tirsdag ettermiddag, hvorpå politiet svaret med tåregass, vannkanoner, gummikuler og til slutt skarpe skudd.

