Thunberg ble båret bort av finsk politi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Thunberg hadde holdt en tale foran rundt tusen tilhørere utenfor den finske riksdagen, skriver Hufvudstadsbladet.

Deretter deltok den svenske 21-åringen i en klimamarsj, som endte med at flere deltakere satte seg ned for å sperre trafikken i et større veikryss i sentrum av Helsingfors.

Thunberg og ytterligere 30 demonstranter ble båret bort av politiet og inn i en ventende buss, ifølge Svenska Yle.

Begge mediene skriver at demonstrasjonen ble organisert av gruppa Elokapina, som er den finske delen av Extinction Rebellion.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om